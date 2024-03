Stellendam op de kaart in expositie van SGP in Brussel

Onze Nederlandse vissersdorpen zijn deze week prominent aanwezig in het Europees Parlement. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) opende op maandagavond 18 maart 2024 zijn expositie met 25 panelen over het belang van visserij. De expositie werpt een specifieke blik op de innovatie en visverwerking in gemeenschappen zoals Yerseke, Bunschoten, Vlissingen, Urk, Katwijk, IJmuiden, Scheveningen en Stellendam. Een foto-expositie toont onder andere de haven van Stellendam, met daarop de scheepswerf, visserijschool en innovatiecentrum.

Tijdens een voorafgaande conferentie deelden onder andere Urker wethouder Nathanaël Middelkoop, een Europêche-topman en een topambtenaar van de Europese Commissie hun inzichten over de kansen voor de visserijsector. Ruissen pleitte voor Europese subsidies op nieuwbouw-schepen en wil schepen groter dan 24 meter niet buitensluiten van steun wanneer ze hun schip of motor moderniseren.

SGP-raadslid Adriaan Kasteleijn benadrukte de betrokkenheid van de SGP op Goeree-Overflakkee bij de expositie. De visserijsector met het maritieme cluster blijft een belangrijke rol spelen, zowel in het verleden als in de huidige uitdagende omstandigheden. Bert-Jan Ruissen pleit voor het behoud van het erfgoed van onze vissersdorpen en het verschaffen van perspectief en vertrouwen aan de vissers.

Visserij-wethouder H. van Putten van de gemeente Goeree-Overflakkee woonde de conferentie bij. Ruissen benadrukt: "We moeten ons vissersdorperfgoed levend houden en de EU moet vissers perspectief en vertrouwen bieden. De SGP staat voor ruimte voor ondernemerschap."



Door Internetredactie Omroep Archipel