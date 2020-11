Stellendammers winnen 1 miljoen euro in Postcode Loterij

Een grote verrassing voor inwoners van Stellendam. Op postcode 3251 AT is de SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro gevallen. Postcode Loterij-ambassadeur Martijn Krabbé verraste de winnaars en overhandigde aan hen de cheques, op gepaste afstand.

In totaal vallen er 22 deelnemers in de prijzen bij de uitreiking van deze SuperPostcodePrijs in Stellendam. Zij verdelen met elkaar het bedrag van 1 miljoen euro. Zij winnen bedragen variërend van 34.482 tot 103.448 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen in de Postcode Loterij.

Groot feest voor Leanne en Tristan! Het stel speelt afzonderlijk van elkaar mee in de Postcode Loterij waardoor zij beiden in de prijzen vallen. Leanne ontvangt een cheque van 34.482 euro. Tristan wint maar liefst 68.965 euro. Het stel is dolenthousiast: “We zijn heel blij! We kunnen het goed gebruiken want er is een baby op komst!”

Ook Martin en Hetty krijgen een mooi bedrag. Zij winnen 68.965 euro en dat komt goed van pas: “Er moet heel veel gebeuren in het huis. Denk aan een nieuwe vloer en er moet gestuct worden,” aldus de kersverse winnaars.

Don en Andrea winnen 34.482 euro en zijn blij verrast: “Dit kan niet waar zijn! Het huis staat te koop en we kunnen het geld goed gebruiken voor onze nieuwe woning.”

Onderweg naar PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro

De Postcode Loterij sluit de laatste maanden van het jaar goed af met de SuperPostcodePrijs. Van 5 oktober tot en met 27 december 2020 - 12 weken lang – zet de Postcode Loterij koers naar 1 januari 2021 (hét moment dat ergens in Nederland de hoogste PostcodeKanjer ooit van 54,9 miljoen euro valt). Tot het einde van het jaar valt er iedere week 1 miljoen euro op een winnende postcode. Deelnemers van de Postcode Loterij die met de winnende postcode meespelen, verdelen met elkaar het bedrag van 1 miljoen euro. Welk bedrag wordt gewonnen, is afhankelijk van het aantal loten dat de winnaar heeft en het aantal verkochte loten in de wijk.