Stellendamse brandweer heeft schaapje op het droge

De brandweerlieden van Stellendam kregen donderdagavond 7 september 2017 eens een andere melding dan gemiddeld. Ze werden opgeroepen voor een schaap in de sloot. Het dier was aan de Bouwdijk, in de polder van Melissant, in het water terecht gekomen en kon op eigen kracht niet meer de kant opkomen. De klus was door de brandweerlieden zo geklaard, het schaap stond al snel weer in de wei te grazen.