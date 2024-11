Stellendamse jongeren kickboksen voor conditie en respect

Elke week kickboksen er jongeren tussen 12 en 18 jaar in 't Haegse Huus in Stellendam. Het is een activiteit die gratis wordt aangeboden door het jongerenwerk van Stichting ZIJN. Dit in het kader van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, een tienjarig project om het welzijn van jongeren op het eiland te verbeteren. Zo hoopt de gemeente alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren te verminderen.

Sommige sporters zijn inmiddels zo goed dat ze aan wedstrijden mee zouden kunnen doen. Dat is echter niet het belangrijkste doel van de trainingen. Ze leren ook discipline en respect hebben voor zichzelf en een ander.

De trainingen worden gegeven door een van de initiatiefnemers, Shane, die veel ervaring heeft in de professionele kickbokswereld. Sinds vorig jaar hebben de sporters de beschikking over een boksring, die is aangeboden door de Dorpsraad Stellendam.

Tijdens de gratis training, elke woensdagavond, is er plaats voor 20 jongeren en er zijn op dit moment weer wat plekken vrij. Meisjes zijn overigens ook welkom om mee te doen.



Door Internetredactie Omroep Archipel