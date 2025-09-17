Stellendamse scholen zetten in op verkeersveiligheid

Op Goeree-Overflakkee wordt er op alle basisscholen actief gewerkt aan verkeersveiligheid. Ook in Stellendam worden verschillende initiatieven genomen om kinderen bewust te maken van verkeersveiligheid. Zo ontving CNS Zomerland op maandag 15 september 2025 voor de derde keer het SCHOOL op SEEF-label, een erkenning voor scholen die zich intensief inzetten voor verkeerseducatie en de veiligheid van hun leerlingen. Wethouder Henk van Putten reikte het label uit en benadrukte het belang van de schoolomgeving voor de verkeersveiligheid.

Schoolbrengweek

Op dezelfde dag was de wethouder ook te gast bij OBS Stellegors, waar de jaarlijkse 'Schoolbrengweek' van start ging. Dit is een week waarin kinderen worden aangemoedigd om lopend of met de fiets naar school te komen. Niet alleen is dit goed voor de gezondheid van de kinderen, het biedt hen ook de kans om meer verkeerservaring op te doen en zelfstandig en veilig deel te nemen aan het verkeer. Samen met leerlingen bracht de wethouder spuitkrijt aan op de stoep met de teksten “Ben jij ook lopend?” en “Ben jij ook op de fiets?”. Zo werd de actie op een speelse manier gepromoot en mochten kinderen hun deelname ook visueel laten zien.

Het SCHOOL op SEEF-label is een waardering voor scholen die meer doen dan alleen verkeerslessen uit een boekje aanbieden. CNS Zomerland bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de leerlingen ook daadwerkelijk in de praktijk oefenen. Kleuters leren veilig oversteken, terwijl oudere kinderen verkeerssituaties die ze dagelijks tegenkomen oefenen. Thema’s zoals zichtbaarheid en afleiding in het verkeer komen hierbij ook aan bod. Op deze manier worden de leerlingen niet alleen bewust gemaakt van de gevaren op de weg, maar leren ze ook hoe ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer.



Drie hoofdpunten

Voor het verkrijgen van het SCHOOL op SEEF-label worden scholen beoordeeld op drie hoofdpunten: de planmatige aanpak en organisatie van verkeersveiligheid, de betrokkenheid van ouders bij verkeersonderwijs en de veiligheid van de schoolomgeving en de routes die kinderen van en naar school afleggen. De toekenning van het label gaat gepaard met een cheque van € 250,- van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee, die besteed kan worden aan verkeersmaterialen of extra verkeerseducatie. Het label wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Op deze manier draagt het SCHOOL op SEEF-label niet alleen bij aan meer verkeersveiligheid, maar ook aan de bredere bewustwording van het belang van een veilige schoolomgeving voor kinderen op Goeree-Overflakkee.

