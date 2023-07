Stellendamse strijdt om titel Miss Fashion 2024 Benelux

De Stellendamse Juliëtte Disco heeft een opmerkelijke prestatie geleverd door een wildcard te veroveren en zichzelf te kwalificeren als finalist voor de Miss Fashion 2024 Benelux-verkiezing. Ondanks haar afwezigheid bij de casting kreeg Juliette een verrassend bericht waarin haar een unieke kans werd geboden om deel te nemen aan dit evenement.

"Ik kon het eerst niet geloven, omdat ik niet eens aanwezig was bij de casting en er waren zoveel andere getalenteerde meisjes die wel aanwezig waren," vertelt Juliëtte met oprechte verbazing. "Maar ze zagen potentie in mij en wilden mij graag de wildcard geven. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans."

Op 28 oktober 2023 zal Juliëtte stralen tijdens de finale van Miss Fashion 2024 in Gent, België. Haar eerdere deelname aan Miss Beauty of Zuid-Holland motiveerde haar om door te gaan met dit avontuur en nieuwe vriendschappen te sluiten in de wereld van missverkiezingen.

Hoewel Miss Fashion een competitie is, beschouwt Juliëtte het eerder als een hechte familie waar iedereen elkaar accepteert, helpt en steunt. "Toen ik iedereen voor het eerst ontmoette, voelde ik me meteen welkom," deelt ze opgetogen. "Het voelde als thuis zijn, ook al had ik de andere deelnemers pas later ontmoet. Iedereen accepteert elkaar en we staan er allemaal samen in."

Voor Juliëtte is mode van groot belang. Ze draagt waar ze zich comfortabel en zelfverzekerd in voelt en trekt zich niets aan van de meningen van anderen. "Zolang ik mezelf goed voel, is dat het belangrijkste voor mij," verklaart ze met vastberadenheid.

Met een speciale boodschap voor iedereen hoopt Juliette anderen aan te moedigen hun dromen na te jagen en te doen waar ze gelukkig van worden. "Ga je dromen achterna, doe wat jij graag wilt," drukt ze vol passie uit. "Vaak heb ik te horen gekregen dat ik het allemaal niet zou kunnen, maar hier sta ik nu als finaliste voor Miss Fashion. Geloof in jezelf!"

Als finaliste wil Juliëtte anderen inspireren en laten zien dat iedereen het kan, zolang ze maar in zichzelf geloven. "Het mooiste wat er is, is een oprechte lach op ieders gezicht," deelt ze met een stralende glimlach. "Als ik andere mensen en mezelf blij en trots kan maken met wat ik doe, waar ik gelukkig van word, dan is dat het mooiste wat er is."

Mensen kunnen op Juliëtte stemmen via www.missfashion.be/stemmen (nummer 18).



Door Internetredactie FlakkeeNieuws