Stem op de watertoren van Dirksland

De watertoren van Dirksland is een mooi en vertrouwd beeld op Goeree-Overflakkee. Momenteel wordt druk nagedacht over de toekomst van de markante toren bij de entree van het dorp. Speciaal daarvoor is de Stichting Watertoren Dirksland in het leven geroepen, opgezet door de Dorpsraad en inwoners van het dorp. Uw stem is van harte welkom om het project een impuls te geven.

De Stichting Watertoren Dirksland is één van de zeven kanshebbers in Zuid-Holland voor de jaarlijkse wedstrijd van Kern met Pit een initiatief dat mensen uitdaagt om hun droom voor de buurt te realiseren.

De stichting kan uw stem goed gebruiken. Het favoriete project per provincie krijgt namelijk een prijs van 1500 euro én strijdt in maart 2020 voor de landelijke Gouden Pit van 3000 euro. Stemmen kan tot en met 8 januari 2020 hier.

Informatie over het project: http://bit.ly/2QgNJaI