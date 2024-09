Stem op Omroep Archipel en help onze vrijwilligers

Omroep Archipel doet mee aan Rabo ClubSupport, en we hebben jouw stem hard nodig! Met Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden van 2 tot en met 24 september 2024 hun stem uitbrengen op lokale clubs en verenigingen die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen we ontvangen, hoe hoger de financiële bijdrage die we kunnen gebruiken om onze vrijwilligers te ondersteunen met goed apparatuur.

Waarom stemmen op Omroep Archipel?

Bij Omroep Archipel werken we met een toegewijd team van zowel betaalde krachten als enthousiaste vrijwilligers. Onze vrijwilligers spelen een cruciale rol in het maken van lokale content, het verslaan van nieuws en het organiseren van evenementen die onze gemeenschap samenbrengen. Om hen goed te ondersteunen en de kwaliteit van onze uitzendingen te waarborgen, hebben we dringend behoefte aan nieuw en beter apparatuur.

Met de steun van Rabo ClubSupport willen we investeren in moderne apparatuur die onze vrijwilligers helpt om nog betere programma’s te maken. Denk hierbij aan hoogwaardige camera’s, microfoons en montageapparatuur. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van onze uitzendingen verder te verbeteren en zo onze kijkers en luisteraars nog beter te bedienen.

Zo kun jij ons helpen

Als je lid bent van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, kun je tussen 2 en 24 september via de Rabo App of Rabo Online Bankieren je stem uitbrengen op Omroep Archipel. Jouw stem maakt een groot verschil voor ons en voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de lokale gemeenschap.

Doe mee!

Je kunt ons ook helpen door onze campagne te delen met vrienden, familie en kennissen. Hoe meer mensen van ons weten, hoe meer stemmen we kunnen verzamelen en hoe groter de financiële steun die we ontvangen om onze vrijwilligers te voorzien van de juiste middelen.

We danken je alvast voor je steun en hopen samen met jou een mooi bedrag te mogen ontvangen om ons werk voor de gemeenschap voort te zetten en onze vrijwilligers optimaal te ondersteunen.



Door Internetredactie Omroep Archipel