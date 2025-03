Stem op uw favoriete kunstwerk voor het Spuiplein

Het Spuiplein in Middelharnis wordt vernieuwd. Naast de herinrichting met nieuwe woningen en parkeerfaciliteiten komt er ook een kunstwerk op het Spuiplein. En niet zomaar een kunstwerk. De inwoners van Goeree-Overflakkee kiezen namelijk welk kunstwerk het wordt. Iedereen kan van 24 maart tot en met 14 april 2025 stemmen op hun favoriet. Het winnende ontwerp zal gerealiseerd worden en komt op het Spuiplein te staan.

Van 8 juli tot en met 22 november 2024 kregen kunstenaars de kans om hun ontwerp van een kunstwerk voor het Spuiplein in te zenden. Ook vroegen we de kunstenaars een visie op de direct omliggende omgeving van het kunstwerk te maken, waarbij vergroening, verkoeling en toegankelijkheid belangrijk zijn. Maar liefst 33 kunstenaars stuurden een ontwerp in. Allemaal met een unieke visie op hoe kunst het Spuiplein kan verrijken.

Een deskundige commissie selecteerde de beste ontwerpen uit de inzendingen

In die commissie zaten vertegenwoordigers van de BIZ Middelharnis, de Commissie Omgevingskwaliteit, de Culturele Raad en de afdeling cultuurhistorie van de gemeente. Ze keken bij het beoordelen van de ontwerpen naar verschillende aspecten, bijvoorbeeld of het past binnen de omgeving, of het onderhoudsarm en vandalismebestendig is en of het past binnen het budget. Op basis van de criteria selecteerde de commissie de 5 beste ontwerpen. Vervolgens kregen de geselecteerde kunstenaars de tijd om hun ontwerpen verder te verfijnen. Helaas moest 1 van de kunstenaars zich vanwege tijdgebrek terugtrekken.

Er zijn 4 ontwerpen waarop u kunt gaan stemmen

Dat zijn de Getijdentafel, Haringbank, ’t Spuie, en de Koorddanser. De Getijdentafel is een tafel die de werking van de getijden laat zien en op die manier de beleving van eb en vloed in het dorp terugbrengt. Haringbank is een bank met daarboven een zwevend ontwerp van een haring. Dit kunstwerk symboliseert de historische haringvangst en eert de rijke geschiedenis van Goeree-Overflakkee. ’t Spuie is een rond kunstwerk van natuursteen met een natuurlijke tekening die sterk op water lijkt. Hierin zijn teksten, poëzie en tekeningen die het verleden en heden samenbrengen verwerkt. De Koorddanser is een bronzen kunstwerk dat verleden, heden en toekomst verbindt en uitnodigt om stil te staan bij het nemen van nieuwe stappen.

Op de projectpagina ‘Kunstwedstrijd Spuiplein Middelharnis’ op praatmee.goeree-overflakkee.nl kunt u de ontwerpen bekijken. Hier staan concepttekeningen en meer uitleg over de ontwerpen. Zo kunt u goed bekijken welk ontwerp u het mooiste vindt. Bent u eruit? Stem dan van 24 maart tot en met 14 april op uw favoriet. Eind april maken ze het winnende ontwerp dat in 2027 gerealiseerd zal worden bekend.



