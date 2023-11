Stemmen met een visuele beperking in Diekhuus Middelharnis

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen stemmen op woensdag 22 november 2023. Dus ook inwoners met een visuele beperking. Dat kan bij het stembureau in het Diekhuus in Middelharnis. Daar staan een stembox en een stemmal. Zo kunnen inwoners met een visuele beperking zelfstandig stemmen.

Op de gemeentelijke website staat meer informatie over de verkiezingen en stemmen met een visuele beperking: www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen. Inwoners met vragen over de verkiezingen kunnen ook contact opnemen met de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 14 0187, optie 3. Meer informatie over stemmen met een visuele beperking staat op de website van de Oogvereniging: www.oogvereniging.nl/verkiezingen-tweede-kamer-22-november-2023/. U kunt ook de Ooglijn bellen. Dat kan via telefoonnummer 030 - 29 45 444.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws