Stichting Alzheimer GO organiseert activiteiten tijdens Wereld Alzheimer Dag

Op 21 september 2024 is het Wereld Alzheimer Dag, een belangrijke dag om aandacht te vragen voor dementie, en in het bijzonder Alzheimer. Stichting Alzheimer GO zet zich actief in om dit onderwerp bespreekbaar te maken en organiseert rond deze dag diverse activiteiten.

In 2024 staat het thema "Samen in Beweging" centraal, wat niet alleen slaat op fysieke beweging, maar ook op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die dementie met zich meebrengt. "Het is belangrijk om Alzheimer uit de taboesfeer te halen," zegt Wilma Vervloed van Stichting Alzheimer GO. "We willen mensen bewust maken van de ziekte en hen ondersteunen, zowel de patiënten als hun mantelzorgers."

Activiteiten op Wereld Alzheimer Dag

Op 21 september 2024 organiseert Alzheimer GO een informatieve middag in het vernieuwde Diekhuus, waar bezoekers van 13:30 tot 16:00 uur welkom zijn. Het programma biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder demonstraties van een Parkinson-boksgroep en een beweeggroep die met muziek werkt. Er zijn ook infostands van ketenzorgpartners dementie, die waardevolle informatie verstrekken over de zorgmogelijkheden op het eiland.

Daarnaast richt Alzheimer GO zich ook op het belang van beweging bij dementie. "Beweging verbetert de bloedcirculatie, verhoogt de zuurstoftoevoer naar de hersenen en draagt bij aan het algemene welzijn van patiënten," legt Vervloed uit. "Zelfs eenvoudige activiteiten, zoals wandelen of het gebruik van een ballon voor lichte oefeningen, kunnen een groot verschil maken."

Trefpunten en Inloopcafés

Naast de activiteiten op Wereld Alzheimer Dag organiseert Stichting Alzheimer GO ook regelmatig trefpunten en inloopcafés op verschillende locaties in Goeree-Overflakkee. Deze bijeenkomsten bieden een laagdrempelige gelegenheid voor patiënten, mantelzorgers en geïnteresseerden om ervaringen te delen, vragen te stellen en informatie te verkrijgen. De locaties variëren per keer om zoveel mogelijk mensen te bereiken, en er worden uiteenlopende onderwerpen besproken die relevant zijn voor de deelnemers.

Verwachting dementiegevallen

Volgens gegevens van Alzheimer Nederland worden er jaarlijks in Nederland ongeveer 50.000 nieuwe gevallen van dementie gediagnosticeerd, waarbij Alzheimer de meest voorkomende vorm is. Factoren zoals ouderdom, een ongezonde levensstijl en erfelijke aanleg spelen een rol bij het ontstaan van deze ziekte. Op Goeree-Overflakkee, waar de bevolking relatief oud is, groeit het aantal mensen met dementie gestaag. "Het is daarom essentieel om vroegtijdig bewustwording te creëren en ondersteuning te bieden aan zowel de patiënten als hun omgeving," benadrukt Vervloed.

Stichting Alzheimer GO blijft zich inzetten om dementie bespreekbaar te maken en de gemeenschap te ondersteunen bij deze complexe ziekte. Iedereen is welkom om op 21 september langs te komen bij het Diekhuus, waar naast informatie ook gezelligheid en herkenning centraal staan.



Door Internetredactie Omroep Archipel