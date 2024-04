Stichting Duinbehoud tegen 4x4 demo

Stichting Duinbehoud heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de evenementenvergunning voor een 4x4 demonstratie in te trekken. Het evenement met terreinwagens op het strand van Ouddorp vindt op zaterdag 21 en zondag 22 september 2024 plaats. De stichting vraagt het college de evenementenvergunning in te trekken op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten.

Tijdens het evenement wordt een baan van tweeëneenhalve kilometer aangelegd op het strand Oosterduinpad, waar mensen kunnen meerijden met fourwheeldrive terreinwagens of hun eigen 4x4. De stichting had er afgelopen januari al vragen over gesteld.

In de brief aan de burgemeester stelt directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud dat de Commissie Bezwaarschriften in november heeft gesteld dat "een evenementenvergunning zonder daarnaast een omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden". Die is volgens de stichting echter nog niet aangevraagd. Reden voor de Stichting Duinbehoud om te verzoeken de eerder afgegeven evenementenvergunning in het natuurgebied in te trekken.



Door Internetredactie Omroep Archipel