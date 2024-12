Stichting Kairos krijgt aanbesteding ambulante ondersteuning gegund

Stichting Kairos viert twee bijzondere mijlpalen: de organisatie heeft op 2 december 2024 de ISO-certificering behaald én de aanbesteding voor ambulante ondersteuning vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee is aan hen gegund. Extra bijzonder is dat deze successen zijn behaald binnen slechts drie jaar na de oprichting van de stichting.

De ISO-certificering bevestigt dat Kairos voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor maatschappelijke opvang en begeleiding. "Deze erkenning is een enorme mijlpaal voor ons," zegt Bjørn Noordzij directeur van Stichting Kairos. "In slechts drie jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een organisatie die het verschil maakt voor jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat dit nu wordt erkend met een ISO-certificering, is een geweldige prestatie van ons hele team."

Met de gunning van de aanbesteding in Goeree-Overflakkee krijgt Kairos de kans om haar expertise verder in te zetten. De ambulante ondersteuning richt zich op jongvolwassenen die kampen met dakloosheid, verslaving of andere complexe problemen. Het doel is om hen te begeleiden naar een stabiele en zelfstandige toekomst.

"We zijn trots dat de gemeente Goeree-Overflakkee ons het vertrouwen geeft om deze belangrijke taak op ons te nemen," aldus Keesjan de Kruijf. "Deze opdracht sluit perfect aan bij onze missie: ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt."

Sinds de oprichting in 2021 heeft Kairos hard gewerkt om een betrouwbare en innovatieve zorgpartner te zijn. De behaalde certificering en de gegunde aanbesteding markeren een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie en bieden een stevige basis om de komende jaren nog meer impact te maken. In de afgelopen drie jaar heeft Stichting Kairos meer dan 60 jongvolwassenen begeleid via unieke verblijfstrajecten, waarvan 85% afkomstig was uit Goeree-Overflakkee. Met deze trajecten heeft Kairos hen geholpen om weer perspectief te krijgen op een zelfstandige en stabiele toekomst.



Door Internetredactie Omroep Archipel