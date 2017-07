Stichting VVG-O zet zich in voor visserijtoerisme

Met de oprichting van de Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee (Stichting VVG-O) wil de organisatie van De Week van de Goereese Vis de visserijsector op Goeree-Overflakkee letterlijk en figuurlijk beleefbaar maken voor toeristen, recreanten en de lokale bevolking.

De visserij kent een lange historie op het eiland en is nog steeds een belangrijke economische pijler op Goeree-Overflakkee met veel innovatiekracht. Iedereen heeft wel iets met vis of de visserij. Zeker het team dat dit jaar voor de 4e keer De Week van de Goereese Vis organiseert. Zij zien het evenement groeien en het draagvlak bij de vissers, vishandel, horeca, zorg, toerisme en het onderwijs groter worden. De Week van de Goereese Vis is een vanzelfsprekend evenement geworden, waar de inwoners van Goeree-Overflakkee naar uitkijken. "Tijdens deze visweek wordt er in de horeca aanzienlijk meer vis gegeten en ook op meer en andere dagen in de week. De vraag naar de Goereese vismenu's was zo groot dat sommige restaurants ervoor kozen het speciale menu langer op de kaart te laten staan", vertelt Kees van der Bok, medeorganisator en deelnemer met Hotel-restaurant Akershoek in Ouddorp en De Zeemeeuw in Stellendam.

Stichting VVG-O

Om de promotie van de vissector en het product vis te waarborgen voor nu en in de toekomst is de Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee opgericht. Het doel van de stichting is om de identiteitsgebonden sector visserij van Goeree-Overflakkee, letterlijk en figuurlijk, beleefbaar te maken voor de lokale bevolking, toeristen en recreanten door een samenwerking te realiseren tussen tenminste de sectoren visserij, toerisme & recreatie, horeca, onderwijs en zorg. De organisatie van De Week van de Goereese Vis met de speciale Goereese vismenu's, het pellen van garnalen bij De Vliedberg en meer valt hieronder, maar de bestuursleden hebben meer ambities, het hele jaar rond: visserijhistorie zichtbaar maken, lesmateriaal over de visserij voor alle basisscholen op Goeree-Overflakkee en promotieactiviteiten op het gebied van lokaal en duurzaam gevangen vis eten.

Visserijtoerisme

Visserijtoerisme, de naam zegt het al, staat voor samenwerking tussen visserij en toerisme en recreatie. Samen maak je de visserij beleefbaar door bijvoorbeeld aantrekkelijk geprijsde en kwalitatieve vismenu's aan te bieden tijdens De Week van de Goereese Vis, rondleidingen te organiseren op vrijdagochtend in de visafslag en vissershaven, vispresentaties op scholen of een workshop vis bereiden met een wijnproeverij. "Samenwerken is voor ons heel belangrijk", benadrukt Caroline Melissant. "Wij verzinnen en maken De Week van de Goereese Vis en alle activiteiten niet, maar dat doen we echt samen aan tafel met enthousiaste mensen uit de horeca, visserij, vishandel, zorg en het onderwijs. Een goed idee omarmen we, pakken we op en voeren we samen uit. Dat geeft enorm veel positieve energie!"

Week van de Goereese Vis 2017: 1 t/m 9 september 2017

De vierde editie van De Week van de Goereese Vis vindt opnieuw plaats tijdens de eerste week van september van 1 t/m 9 september 2017. Tijdens deze week wordt ook de start gevierd van het seizoen van de Stellendamse garnaal.