Stichting WO2GO zoekt inundatie-verhalen

Van oudsher hebben de bewoners van Goeree-Overflakkee zich tegen het water moeten verdedigen. In februari 1944 zijn de rollen omgedraaid, als het water juist wordt gebruikt als verdedigingsmiddel. Het is echter de Duitse bezetter die dan gebruikmaakt van een eeuwenoude, door de Nederlanders, ontwikkelde tactiek: de inundatie.

Ruim 12.000 ha, circa 60 procent van het eiland, komt onder water te staan en ruim 15.000 mensen moeten huis en haard verlaten. Het waterpeil is zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar noch bevaarbaar is en een geallieerde invasie moet vertragen dan wel tegenhouden; water tegen vrijheid... Meer dan een jaar blijven de Flakkeese polders onder water staan. Als de bevrijding een feit is en het water wordt afgevoerd, blijft een troosteloos landschap achter, waar het zoute water een vernietigende uitwerking heeft gehad op de ooit zo vruchtbare landbouwgrond en de infrastructuur van het eiland.

Herinneringen

"Over tien jaren is veel herinnering versleten, over vijfentwintig jaren wordt het al legende. Maar foto's blijven. Latere Flakkeesche geslachten zullen naar de plaatsen zoeken, waar deze foto's genomen werden en zich vergewissen.... stond het water zo hoog?" Deze woorden schrijft dhr. J. Boomsma als voorwoord in het boek ‘Verdrinkend Land' in september 1945. Ruim 70 jaar later blijken die woorden destijds niet uit de lucht gegrepen te zijn. Overleveringen van mensen die de oorlog destijds bewust hebben meegemaakt worden met het verstrijken van de tijd steeds spaarzamer. Daarom is stichting WO2GO op zoek naar mensen die zich de inundatie van het eiland kunnen herinneren en daarover iets willen vertellen voor de camera. Elke herinnering, groot of klein, is waardevol en kan verteld worden op locatie of desgewenst gewoon thuis.

De beelden zullen gebruikt worden in diverse onderdelen van het project 'Verdrinkend Land' van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Met behulp van subsidies van de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernard Cultuurfonds zet Stichting WO2GO zich in om de herinnering aan de onderwaterzetting van het eiland levend te houden en te bewaren voor het nageslacht.

Wilt u uw herinneringen aan de inundatie delen? Heeft u wellicht nog documenten of foto's met betrekking tot de onderwaterzetting? Neem dan contact op met Dennis Notenboom van stichting WO2GO via d.notenboom@wo2go.nl of 06-51 859 641.