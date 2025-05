Stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen

De samenwerking tussen Kibeo en Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden op het gebied van BoekStart is donderdag 15 mei 2025 feestelijk afgetrapt bij Wiedewei Sommelsdijk. BoekStart is nu onderdeel van meerdere vestigingen van Kibeo en Wiedewei in de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze samenwerking heeft als doel de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren.

Regiodirecteur Hennie Brasser van Kibeo en Teammanager Onderwijs Eline Jansen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden ondertekenden op dat moment de samenwerkingsovereenkomst. Daarna werden de kinderen van Wiedewei voorgelezen in de tuin.

Gebaren

Met BoekStart in de kinderopvang brengt een voorleesconsulent van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden regelmatig een bezoek aan de groepen van Kibeo en Wiedewei. De voorleesconsulent biedt de pedagogische professionals ondersteuning door hen te stimuleren om veel verschillende woorden te gebruiken en interactief voor te lezen. Bijvoorbeeld door het verhaal uit te beelden met gebaren, vragen te stellen tijdens het voorlezen of achteraf samen met de kinderen te praten over het verhaal of de personages. Daarnaast sluit het aanbod aan bij landelijke campagnes zoals ‘De Nationale Voorleesdagen’, waar Kibeo, Wiedewei en de Bibliotheek jaarlijks actief aan deelnemen.

Per vestiging van Kibeo en Wiedewei wordt een pedagogisch professional opgeleid tot voorleescoördinator. Zij volgen een cursus bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden. In een aantal bijeenkomsten vergaren de voorleescoördinatoren kennis over actuele prenten- en voorleesboeken, verschillende werkvormen en het beter betrekken van ouders bij het voorlezen thuis. De samenwerking biedt pedagogisch medewerkers concrete handvatten en inspiratie om lezen structureel onderdeel te maken van de dagelijkse routine.

Woordenschat

Voorlezen is een van de belangrijkste manieren om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Door al vroeg te beginnen met boeken en taal, beleven kinderen al op jonge leeftijd leesplezier, vergroten ze hun woordenschat en krijgen ze een beter gevoel voor taal. Voorlezen is daarnaast ook goed voor de sociale vaardigheden van kinderen. Zo leren kinderen bijvoorbeeld om op hun beurt te wachten wanneer er vragen worden gesteld over het voorleesboek. Ook leren ze zich in te leven in de personages van het boek, wat hun empathisch vermogen vergroot. Allemaal vaardigheden die op dat moment, maar ook later in het leven, goed van pas komen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel