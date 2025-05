Storingen aan Haringvlietbrug lijken opgelost

De storing aan de Haringvlietbrug is verholpen. Dat meldt Rijkswaterstaat. De Haringvlietbrug had op zondagmiddag 11 mei 2025 een storing die meerdere uren duurde. Weggebruikers stonden toen lang in de file voor de slagbomen. Daarna is nog twee keer een storing geweest. Om de oorzaak hiervan te achterhalen was de brug, naast een stremming voor de hoge scheepvaart, op vrijdagavond 23 mei ook enkele uren dicht voor het wegverkeer.

De brug is vrijdagavond meerdere keren geopend en gesloten en tijdens dit testproces bleek de storing te zitten in de software van de brug, die de twee hoofdmotoren aanstuurt. De storing kon worden verholpen door in de software een korte vertraging in te bouwen. Het systeem reageert nu weer correct.

Dinsdag 27 en woensdag 28 mei wordt de brug op de hele uren tussen 10:00 en 15:00 uur nog geopend voor de hoge scheepvaart. De brug wordt op deze tijden ook geopend als er geen schepen zijn die willen passeren, om zoveel mogelijk te kunnen testen in een normale situatie. Tijdens deze openingen zal een monteur op de brug aanwezig zijn. In geval van een storing kan die het systeem direct ‘resetten’, zodat het verkeer weer snel kan doorstromen.

Door Internetredactie Omroep Archipel