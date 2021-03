Storm Evert laat sporen na op Goeree-Overflakkee

Vanuit verschillende plekken op Goeree-Overflakkee zijn meldingen gekomen van schade veroorzaakt door storm Evert. Het KNMI had vanwege (zeer) zware windstoten code geel afgegeven. Even voor 18:00 uur werd die in het hele land opgeheven. De wind is inmiddels over zijn hoogtepunt heen en neemt in kracht af. Op de N57 raakte een bestelbus van de weg en kwam op z’n kop tot stilstand in een naastgelegen sloot.

Zover bekend raakte de bestuurder van de bestelbus niet ernstig gewond. Vanwege de harde wind werd besloten om het voertuig pas later op de dag te gaan bergen omdat het anders te gevaarlijk was om de werkzaamheden uit te voeren.

In diverse woonplaatsen braken takken van bomen en waaiden dakpannen van daken af.