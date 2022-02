Storm haalt gevel naar beneden in Ouddorp

Maandag 31 januari 2022, een dag voor de jaarlijkse 1e februari herdenking van de Watersnoodramp liet de noordwesterstorm, door het KNMI Corrie genoemd, van zich horen op Goeree-Overflakkee. De storm vestigde weer even goed de aandacht op Deltawerken die Nederland moeten beschermen voor overstromingen. Een noordwesterstorm is extra gevaarlijk in Nederland omdat daardoor het water in de Noordzee wordt opgestuwd.

Schade

In Ouddorp moest de brandweer uitrukken voor stormschade aan een woning. Door de storm was er bij een woning een deel van de gevel afgewaaid. De storm heeft verder op het eiland voor omgevallen bomen en loswaaiende takken gezorgd en hier en daar een dakpan. Gewonden vielen er niet, zover bekend.