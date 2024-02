Storm Louis treft complex van Voetbalvereniging Melissant

Melissant het zwaar te verduren gehad tijdens de storm Louis. Rond 17:40 uur op donderdagmiddag 22 februari 2024 sloeg de storm genadeloos toe, met verwoestende gevolgen voor het complex van de lokale voetbalvereniging. In slechts drie minuten tijd richtte de storm aanzienlijke schade aan.

Het trainingsveld van de voetbalvereniging werd hard getroffen. Een imposante lichtmast viel ten prooi aan de kracht van de wind, terwijl het dak van de veranda boven het terras genadeloos werd weggeblazen. De verspreide delen van het dak versperren nu het hele trainingsveld, waardoor de normale gang van zaken voorlopig tot stilstand is gekomen.

Leon Mijnders, een betrokken lid van VV Melissant, verklaarde: "Gelukkig waren we op tijd aanwezig en hebben we met een groot groepje vrijwilligers het trainingsveld ontruimd van losse delen. Later op de avond heeft een andere groep vrijwilligers zich ingezet om het dak te repareren en alles wat nog te redden viel stevig vast te maken. Als de wind de andere kant op had gestaan, was die lichtmast op de huizen gevallen. Dan was het pas echt uit de hand gelopen."

Voorzitter Ad Kruimer: "We zijn diep geschokt door de verwoestende kracht van deze storm. Onze oprechte dank gaat uit naar de vrijwilligers die snel ter plaatse waren en zich hebben ingezet om alles stormvrij te maken. Ik wist niet wat ik zag. Normaal zie je dit alleen op het nieuws, en nu bij ons. Ik denk dat we allereerst heel blij en dankbaar mogen zijn dat er hier in Melissant geen slachtoffers zijn gevallen."



Door Internetredactie Omroep Archipel