Straat in Dirksland ontruimd wegens explosiegevaar

Maandagochtend 12 juli 2021 snelden de brandweer en de politie zich naar de Oranjelaan in Dirksland. Bij een huis was een vreemde lucht waargenomen. Al snel bleek dat er een explosiegevaar was. Hierop werden omliggende woningen ontruimd en een groot gebied afgezet.

Een speciaal team van de brandweer en de politie is ter plaatse gevraagd voor assistentie. De 72-jarige verwarde bewoner had in zijn woning benzine verspreid en zat er zelf in. De politie heeft omstreeks 12:45 uur een instap gedaan en daarbij de man uit de woning gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.