Straten op Goeree-Overflakkee opnieuw opengebroken voor glasvezelaanleg

Goeree-Overflakkee krijgt binnenkort een nieuw glasvezelnetwerk, wat betekent dat de straten op het eiland opnieuw zullen worden opengebroken. Netwerkbedrijf Glaspoort, een joint venture van APG en KPN, start half augustus 2024 met de graafwerkzaamheden in Oude-Tonge. Het project zal uiteindelijk bijna 20.000 woningen op het eiland aansluiten op supersnel internet.

De werkzaamheden beginnen in Oude-Tonge en worden gefaseerd uitgevoerd in andere dorpen, met Ouddorp als laatste locatie. Aannemer BAM voert de werkzaamheden uit, die naar verwachting tot eind 2025 zullen duren. Om de overlast voor bewoners te beperken, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee strikte voorwaarden gesteld aan de werkzaamheden. Een gemeentelijke toezichthouder zal toezicht houden op de uitvoering en ervoor zorgen dat alles volgens de afspraken verloopt. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bestrating hersteld.



Meer keuzevrijheid

Het netwerk van Glaspoort is open, wat betekent dat inwoners kunnen kiezen uit meerdere providers, zoals KPN, KlikSafe en Odido. Bij Glaspoort is het niet verplicht om direct een abonnement af te nemen bij de aanleg van een huisaansluiting, waardoor bewoners zelf kunnen bepalen of en wanneer ze gebruik willen maken van de nieuwe aansluiting.

Communicatie met inwoners

Inwoners van Oude-Tonge hebben in augustus een brief ontvangen van Glaspoort met informatie over de geplande werkzaamheden. In deze brief vraagt Glaspoort bewoners om toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden in en rondom hun woning. Deze werkzaamheden zijn gratis en er is geen verplichting om een abonnement af te nemen; het gaat puur om de aanleg van de glasvezelaansluiting naar het huis.

Na de start in Oude-Tonge zal Glaspoort ook in andere dorpen aan de slag gaan, waaronder Nieuwe-Tonge, Herkingen, Dirksland, Sommelsdijk, Melissant, Middelharnis, Stellendam, Goedereede en Ouddorp. De werkzaamheden op het hele eiland zullen waarschijnlijk duren tot het laatste kwartaal van 2025.



Door Internetredactie Omroep Archipel