Streekmarkt in Sommelsdijk mogelijk terugkerend evenement

Sommelsdijk had weer even een markt. Bezoekers van de streekmarkt konden maandag 7 april 2025 terecht bij ruim 25 kramen, waar allerlei waren werden verkocht. Het was een pilot die mogelijk een vervolg krijgt.

De weekmarkt op de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk werd in 2020 naar Middelharnis verplaatst vanwege corona. De gemeente wilde de markt daar uiteindelijk houden. Volgens de gemeente was de locatie in Sommelsdijk een risico voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid.

Door een motie in de gemeenteraad die unaniem werd aangenomen, werd dit besluit in eerste instantie niet uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders moest eerst in gesprek gaan met inwoners en ondernemers over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk.

Gezellig

In 2022 werd het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis permanent de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. De dorpsraad van Sommelsdijk besloot daarop een streekmarkt te organiseren, om te peilen of er behoefte aan zou zijn. “Dat resulteerde in het ouderwetse gezellige marktgevoel wat altijd op de Sommelsdijkse Voorstraat te vinden was”, vertelt secretaris Corné Hollaar van de Sommelsdijkse dorpsraad. “Er was voor elk wat wils, van groente en fruit tot bloemen en van speelgoed tot verse friet. Er was ook een springkussen voor de jonge bezoekers.”

De Sommelsdijkse dorpsraad gaat de eerste editie van de streekmarkt uitgebreid evalueren met de nodige partijen. Daarna gaat de dorpsraad aan de slag om een vervolg te geven aan de markt. Nieuws over Sommelsdijk, de dorpsraad en de mogelijke nieuwe markt is te vinden op de website www.sommelsdijksedorpsraad.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel