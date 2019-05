Streekmuseum brengt Sommelsdijkse stropdas

Zondag 16 juni 2019 is het tijd om alle papa's in het zonnetje te zetten. Menig vader krijgt praktisch gereedschap of een heerlijk geurtje van zijn kinderen; hippe sokken of een mooie stropdas. Tover op Vaderdag een grote glimlach op papa’s gezicht en koop een unieke Sommelsdijkse stropdas.

De stropdas is uitgevoerd in de kleuren van Sommelsdijk: geel en blauw gestreept, zoals het wapen en de vlag. Bij de stropdas zitten ook twee manchetknopen en een pochet in dezelfde kleur. De kosten voor het setje bedraagt € 25,- en zit in een bijpassend doosje. Ideaal om weg te geven als cadeau.

De stropdassen zijn, evenals de sleutelhangers, vlaggen, nummerbordstickers en onderzettertjes, verkrijgbaar in de museumwinkel van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in de Kerkstraat te Sommelsdijk. Openingstijden van dinsdag t/m zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur en 's woensdags ook van 10:00 tot 12:00 uur.