Streekmuseum en Streekarchief zoeken verhalen en foto's van Watersnoodramp

Op 1 februari 1953 hebben velen het water zien stijgen en hun leven voor altijd zien veranderen. Nu in 2024, bijna zeventig jaar later, worden nog steeds niet alle verhalen en herinneringen van deze ingrijpende gebeurtenis gedeeld. In een poging om de geschiedenis compleet te maken, hebben het Streekmuseum en het Streekarchief het project 'De Watersnood door Kinderogen' geïnitieerd.

Tijdens recente herdenkingen werd duidelijk dat veel onbekende verhalen en foto's nog wachten om gedeeld te worden. Het doel van dit project is om al deze waardevolle informatie te verzamelen en te ontsluiten op een digitale kaart. Samen met de Universiteit Utrecht wordt er gewerkt aan het vastleggen en bewaren van deze verhalen voor de toekomst.

Het project omvat verschillende activiteiten, waaronder bijeenkomsten in dorpen waar mensen hun persoonlijke herinneringen kunnen delen. Vrijwilligers, studenten en scholieren zullen helpen bij het documenteren van deze verhalen, zodat deze voor altijd bewaard blijven. Het uiteindelijke doel is om alle verhalen toegankelijk te maken voor het publiek, met het oog op de 75-jarige herdenking van de ramp in 2028.

Als je nu al herinneringen of foto's wil delen, kun je contact opnemen via info@streekmuseum.nl. Ook zijn geïnteresseerden die willen bijdragen als interviewer van harte welkom. Of je nu je buurman, je eigen grootouders of een tot nu toe onbekende persoon wil interviewen, iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan dit waardevolle project.



Door Internetredactie Omroep Archipel