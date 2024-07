Streekmuseum gaat oesters verkopen

Tijdens HolleBolleDag op vrijdag 23 augustus 2024 gaat het Streekmuseum op het Marktveld in Sommelsdijk beschilderde oesters met unieke dorpsaanzichten verkopen. De oesters zijn aan de binnenkant minutieus beschilderd en verwerkt op een koelkastmagneet, in een lijst of op een blokje. Oesters passen bij Goeree-Overflakkee.

Er zijn oesterriffen aan de zeezijde van het Haringvliet en de Grevelingen, en recentelijk waren er 500 hectare aan oesterriffen in de Grevelingen. In het wapen van Herkingen is zelfs een oester opgenomen. Tien jaar geleden ontstond er op het eiland zelfs een run op elektrische koffiemolens, omdat de inwoners er oesterschelpen in wilden malen. Ze dachten dat het schelpenpoeder een geneeskrachtige werking zou hebben.

Historisch

Heden en verleden gaan hand in hand tijdens HolleBolleDag in de historische dorpskern van Sommelsdijk. Er is voor jong en oud volop vermaak, met een braderij met meer dan 80 kramen, waaronder die van het Streekmuseum, entertainment in verschillende vormen en muziekoptredens. Het thema van dit jaar is Hollands Glorie.

Op de Voorstraat en bij de Haven kan het publiek zich laten verrassen door de avonturen van Michiel de Ruyter en zijn soldaten, meelachen met het middeleeuwse toneelstuk of zich laten vastleggen door 'Rembrandt van Gein'.



Door Internetredactie Omroep Archipel