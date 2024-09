Streekmuseum viert 75-jarig bestaan met schenking van Travalje

Ter ere van het 75-jarig bestaan heeft het Streekmuseum een Travalje geschonken aan de Flakkeese gemeenschap. De onthulling van de Travalje vond zaterdag 14 september 2024 plaats tijdens de opening van Monumentendag 2024 door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. In traditionele kledij gekleed, arriveerde zij met paard en wagen bij de Travalje, waar ter plekke een paard werd beslagen.

Het Streekmuseum zet zich in voor het vertellen en doorgeven van eilandverhalen. Dit werd nogmaals benadrukt door de burgemeester op de hoek van de Oost Indische Hoek en de Dorpsweg. Hier onderstreepte zij het belang van het behoud van de lokale cultuur en geschiedenis voor toekomstige generaties.

Het idee voor het Streekmuseum ontstond in 1949, toen de heer A.J. Kruider een advertentie plaatste in het Eilanden-Nieuws om de oprichting van een streekmuseum te bevorderen. Al snel vormde zich een voorlopig bestuur. Pas in 1956 vond het museum onderdak in de huidige panden in de Kerkstraat.



Door Internetredactie Omroep Archipel