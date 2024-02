Streekomroep zoekt nieuwe locatie voor radio- en TV-studio

Momenteel bevindt onze omroep zich op twee verschillende locaties: de radiostudio in Ouddorp en het redactiekantoor in Middelharnis. Onze wens is om alles te centraliseren op één locatie in Middelharnis of Dirksland, waar zowel de radio- en TV-studio als het redactiekantoor gevestigd kunnen worden. We streven naar een ruimte van ongeveer 150-200 m2.

Heeft u iets beschikbaar voor verhuur of kent u een pand dat binnenkort beschikbaar komt?

We zijn actief op zoek naar een geschikte ruimte en staan open voor aanbiedingen. Als u een locatie heeft die te huur is of als u op de hoogte bent van een pand dat op korte termijn beschikbaar komt, komen we graag met u in contact. Mail naar redactie@omroeparchipel.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel