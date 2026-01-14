 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Strengere regels voor subsidie rijksmonumenten

Vanaf de aanvraagronde van 2026 gelden strengere regels voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die subsidie willen aanvragen voor onderhoud van hun woning. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert de beoordeling uit en wil met de aanpassingen duidelijker maken welke informatie nodig is. Zo moet het werk dat in 2025 is uitgevoerd, beter onderbouwd worden bij de aanvraag. De veranderingen zijn bedoeld om fouten te verminderen en extra werk voor zowel aanvragers als beoordelaars te voorkomen.

Volgens de nieuwe regels moeten aanvragers altijd foto’s meesturen van vóór en na de werkzaamheden. Eerder konden deze op verzoek worden opgevraagd, wat in de praktijk vaak tot vertraging en extra werk leidde. De verplichting om gespecificeerde facturen mee te sturen blijft ongewijzigd, net als de eis voor een inspectierapport bij aanvragen boven de € 70.000.

Funderingsonderzoek
Voor funderingsherstel moet vanaf 2026 bij de aanvraag ook een funderingsonderzoek worden toegevoegd, zodat de technische noodzaak duidelijk is. Werkzaamheden die door de eigenaar zelf worden uitgevoerd, moeten bovendien goed worden gespecificeerd: het moet duidelijk zijn welke onderdelen van het monument zijn aangepakt.

Criteria en informatie
De RCE beoordeelt vervolgens of de opgevoerde kosten gericht zijn op behoud van de monumentale waarden en of ze technisch noodzakelijk, sober en doelmatig zijn. Meer informatie over de nieuwe regels en welke stukken moeten worden meegestuurd, is beschikbaar op de officiële pagina’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie op Woonhuissubsidie voorbereiden en Wat verandert er in 2026?.

Woensdag 14 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

