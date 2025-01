Stroomstoringen in meerdere dorpen

Stedin meldt vrijdag 10 januari 2025 meerdere stroomstoringen op Goeree-Overflakkee. In Stad aan ’t Haringvliet zitten sinds even voor negen uur 1838 huizen zonder elektriciteit. Naar verwachting is de stroomstoring uiterlijk 12:30 uur opgelost. In Herkingen is sinds even voor 08:00 uur een stroomstoring aan de gang. Daar hebben twee gebouwen hinder van. Naar verwachting is de elektriciteit daar voor 11:00 uur terug. In Sommelsdijk was sinds vrijdagmorgen vroeg een stroomstoring. Ook de RGO Beroepscampus zat tijdelijk zonder electriciteit. De school was wel gewoon open. Leerlingen werden in de klassen opgevangen. Sinds half tien is daar de stroom weer ingeschakeld.

Het elektriciteitsbedrijf geeft tips voor huizen die zonder stroom zitten. Om de warmte in huis te bewaren helpt het om ramen, deuren en eventueel gordijnen te sluiten om de warmte binnen te houden. Om voedselverspilling te voorkomen moeten koelkast en diepvries tijdens een stroomstoring zo lang mogelijk dicht blijven. Zo wordt voorkomen dat warme lucht binnendringt en blijft de inhoud langer koel.

Stekkers van apparaten die gevoelig zijn voor stroomschommelingen, als computers en laptops, tv’s kunnen het beste uit het stopcontact gehaald worden. Zo worden problemen met uw apparaten voorkomen wanneer de storing is opgelost. Tijdens een stroomstoring werken internet en telefoonverbinding niet. Via een tijdelijke hotspot op de mobiele telefoon blijft het internet toch bereikbaar via 4G of 5G. Schakel de vaste telefoon door naar de mobiele telefoon om bereikbaar te blijven.

Mensen die medische apparatuur gebruiken waar stroom voor nodig is, kunnen het beste contact opnemen met de wijkverpleegkundige of de medische hulppost om alternatieve opties te bespreken.



Door Internetredactie Omroep Archipel