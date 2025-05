Struikelen over glasvezelkabels op Goeree-Overflakkee

Wellicht is het jou ook wel eens opgevallen: veel oranje en groene kabels die uit de stoep steken. Deze glasvezelkabels worden wel neergelegd, maar niet altijd aangesloten bij mensen thuis. Goeree-Overflakkee is goed gedekt met glasvezel, maar betekent dat dan ook dat er meer uitstekende kabels zijn?

Door Bas van Eijsden

Eerst de cijfers

Goeree-Overflakkee staat er goed voor als het om glasvezel gaat. Uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat 74% van het eiland gedekt is met glasvezel. Ook zijn er twee providers van glasvezelnetwerken actief op het eiland. DELTA, en Glaspoort dat samenwerkt met KPN hebben allebei glasvezelkabels op het eiland liggen.

Op Goeree-Overflakkee zijn 25.276 aansluitingen, maar die worden niet allemaal gebruikt. Slechts 20 tot 30 procent van de bewoners heeft een glasvezelabonnement. Zorgt dat ervoor dat al die kabels boven de grond blijven? Ja, zegt een woordvoerder van de ACM: "Het aanleggen gebeurt in twee fases. Eerst in de straat tot voor de woning, en daarna tot in de woning. Glasvezel kan pas worden afgenomen als fase twee ook is afgerond."

De aanleg

Maar hoe werkt dat dan, de aanleg van die glasvezelkabels? Een woordvoerder van de gemeente legt uit: "Het aanleggen gebeurt in twee fasen. Eerst wordt de glasvezel in de straat aangelegd, vaak tot aan de voordeur of de erfgrens. Daarna komen monteurs om een huisaansluiting te maken. De sprietjes worden na de aansluiting weggewerkt. Als een woning (nog) niet wordt aangesloten, wordt de kabel alsnog netjes onder de grond afgewerkt. Hoelang het aansluiten en wegwerken duurt, hangt af van de planning van de aannemer. Soms gaat het snel, en soms zit er enige tijd tussen de ploeg die de kabels aanlegt en de aansluitploeg."

De sprietjes verdwijnen dus wel, maar hoelang duurt dat?

In een uitlegvideo van KPN op YouTube wordt gezegd dat de tijd tussen fase 1 en fase 2 soms wel een paar maanden kan duren. Dat komt doordat eerst de hele wijk voorbereid moet zijn. De aanleg in de woningen gebeurt op afspraak, en dus huis voor huis, aldus KPN.

Een aannemer legde ons telefonisch uit: "Dat de kabels er liggen, wil nog niet zeggen dat alles klaar is. Er moet onder de grond nog het een en ander gebeuren en er moeten nog dingen geïnstalleerd worden. Dat kan zo’n twee tot drie maanden duren. Daarna wordt er een brief gestuurd om het glasvezel aan te sluiten. Dat kan ook nog zes weken duren."

Meerdere bedrijven, en dus meer kabels

Ook kunnen er nog glasvezelkabels van andere bedrijven worden aangelegd, aldus de woordvoerder van de gemeente: "Volgens de Telecomwet hebben meerdere telecombedrijven het recht om glasvezel aan te leggen in een gemeente. De gemeente dient de werkzaamheden van deze bedrijven daarom toe te staan."

Volgens de woordvoerder van de ACM is het alleen maar beter als er meer aanbieders van glasvezel op het eiland zijn: "Meer aanbieders zorgen voor meer concurrentie. De inwoners hebben zo wat te kiezen."

