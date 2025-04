Urgente oproep deltawaterschappen voor zoet water

De waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen hebben een nieuwe stap gezet in hun strategische samenwerking. Op 4 april 2025 kwamen de drie algemeen besturen bij elkaar om te praten over de toekomst van hun gezamenlijke werkgebied: de Zuidwestelijke Delta. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder andere deltacommissaris Co Verdaas en de grondlegger van het Deltaprogramma Cees Veerman. Waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de waarde van de delta voor ons land stonden daarbij centraal. "Samen staan we aan de lat voor het volgende hoofdstuk van Nederland".

Eerste klimaatbestendige delta ter wereld

De dagelijks besturen van de drie waterschappen hebben in 2024 al besloten om nauwer te gaan samenwerken. Ze sluiten zich aan bij de ambitie van onder meer het Rijk, provincies en gemeenten, verenigd in het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Het nationale Deltaprogramma kan helpen om deze ambitie en doelen te realiseren. De drie Deltawaterschappen willen dan ook komen tot een gezamenlijke inbreng voor de herijking van het Deltaprogramma op het gebied van waterveiligheid en zoet water.

Onweerlegbare trends vragen om ingrijpende keuzes

Deltacommissaris Co Verdaas was bij de bijeenkomst van de drie waterschappen aanwezig om in gesprek te gaan met de regio. Hij ging in op onweerlegbare trends in het waterbeheer. "De wateropgaven stapelen zich op: én watertekort én wateroverlast én waterveiligheid. We moeten ingrijpende keuzes maken voor de toekomst: wat betekent dit voor het waterbeheer, het watersysteem en het gebruik en de inrichting van ruimte? We staan allemaal aan de lat voor het volgende hoofdstuk van Nederland", aldus Verdaas.

De bestuurders hebben uitgebreid van gedachten gewisseld over waterthema's die spelen in de Zuidwestelijke Delta, zoals waterveiligheid en het belang van een zoet Haringvliet en Volkerak-Zoommeer voor landbouw en economie. De waterschappen denken na over een nieuw perspectief voor hun Zuidwestelijke Delta. Ze pakken deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk samen op. Zoals dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta het verwoordde: "Wíj zijn de delta".

Nationaal Deltaprogramma

In het Deltaprogramma staat hoe de overheid werkt aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. Onder andere het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het Deltaprogramma. Dat gebeurt onder leiding van deltacommissaris Co Verdaas. Niet alle maatregelen liggen voor de komende vijftig tot honderd jaar vast; er is ook ruimte voor nieuwe oplossingen. Daarom is er elke zes jaar een herijking van de deltabeslissingen en regionale strategieën.

Op de foto van links naar rechts:

Jan Bonjer, dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

Co Verdaas, Deltacommissaris

Kees Jan de Vet, dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

Cees Veerman, grondlegger Deltaprogramma

Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel