Ruim 14.000 euro voor Leontienhuis na marathon

Dennis Wagemaker en Paul Grinwis hebben zondag 13 april 2025 tijdens de marathon van Rotterdam met hun inzamelingsactie #4claudia ruim 14.000 euro opgehaald voor het Leontienhuis, een centrum voor vrouwen met een eetstoornis.

Dennis en Paul zijn de partner en de broer van Claudia, die eind 2024 een eind aan haar leven maakte na een jarenlange strijd tegen de eetstoornis boulimia nervosa. Ter nagedachtenis aan haar willen Dennis en Paul anderen helpen. Ze koppelden het lopen van de marathon aan een inzamelingsactie. Meerdere mensen liepen de marathon of de kwartmarathon om de actie te steunen.

Leontien van Moorsel

De opbrengst gaat naar het Leontienhuis, een stichting van oud-wielrenster Leontien van Moorsel, die zich inzet voor mensen met een eetstoornis. Leontien is als oprichter nauw betrokken bij het werk van het Leontienhuis. Een hecht en deskundig team van professionals is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de verschillende programma’s en bijeenkomsten. De begeleiding en ondersteuning wordt verzorgd door een grote groep vrijwilligers.

Met het opgehaalde bedrag kunnen zes patiënten een jaar lang hulp krijgen bij het Leontienhuis. “Lopers, namens ons onwijs bedankt voor jullie bijdrage”, schrijven Dennis en Paul. “Wat was het mooi en soms zwaar! Een peulenschil, weliswaar, voor hetgeen waar we dit allemaal voor gedaan hebben.”

De actie loopt nog door via 4claudia.life.

