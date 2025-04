Zestig jaar Grevelingendam: terugblik in foto's, verhalen en muziek

De Grevelingendam bestaat dit jaar 60 jaar, en dat wordt groots gevierd. Het Visserijmuseum Brusea, het Streekmuseum en het Watersnoodmuseum slaan de handen ineen voor een feestelijk half jaar vol activiteiten. De aftrap vond plaats op dinsdag 1 april 2025 in Restaurant Grevelingen, in het hart van de dam.

Door Ron Broekhart

Unieke fotocollectie Luteijn gepresenteerd

Eén van de hoogtepunten tijdens de opening was de presentatie van het boek De Grevelingendam: de verborgen fotocollectie van Luteijn. Dit fotoboek bevat unieke zwart-witbeelden uit het archief van Jos Luteijn, wiens vader Rinus als opzichter bij Rijkswaterstaat nauw betrokken was bij de bouw van de dam. Rinus Luteijn legde als amateurfotograaf de verschillende bouwfases vast. “De mooiste beelden zijn gebundeld in dit boek,” vertelt Marc van Velzen, collectiebeheerder van het Watersnoodmuseum.

Het boek werd officieel overhandigd aan gedeputeerden Arno Vael (provincie Zeeland), Frederik Zevenbergen (provincie Zuid-Holland) en Willy Dekker (Rijkswaterstaat Zee en Delta).

Verhalen en herinneringen

Tijdens de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de impact van de dam op de regio. Dagvoorzitter Maikel Coomans ging in gesprek met de burgemeesters van beide eilanden. Ada Grooteboer-Dubbelman (Goeree-Overflakkee) deelde een persoonlijke herinnering: “Ik ben net zo oud als de Grevelingendam. Als meisje van zeven fietste ik met mijn ouders vanuit Willemstad naar het strandje bij het Grevelingenmeer. Een foto uit die tijd hangt nog altijd op mijn koelkast.” Jack van der Hoek (Schouwen-Duiveland) herinnerde zich vooral de helikoptervlucht boven de dam tijdens de eerste visserijdagen na corona: “Een onvergetelijk moment.”

Terug in de tijd

Voor de komst van de dam waren Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland enkel via een veerpont verbonden. “Er voer een bootje van De Hoek van Sint-Jaepe naar Bruinisse,” aldus Hans Kalle, voorzitter van het Streekmuseum. “Dat was dé manier om naar Zeeland te reizen.”

Vol programma

De openingsbijeenkomst bood een gevarieerd programma met lezingen, een panelgesprek, livemuziek en de première van een oral history-video. Auteur Corine Nijenhuis gaf een lezing over de sociale impact van de dam, gevolgd door een panelgesprek met onder anderen Cees van Liere, Jim van Belzen, Joep Verhoef en Frederik Zevenbergen. Zangeres Tina Rosita trad op met het speciaal geschreven lied “Grevelingenmeer”. Aan het einde van de dag werd de jubileumvlag gehesen, onder muzikale begeleiding van fanfare Apollo.

Tentoonstellingen en routes

De viering van het jubileum gaat het komende half jaar door. Op de parkeerplaats bij de Grevelingendam is een fototentoonstelling te zien met werk van Rinus Luteijn. Vanaf 22 april start ook de reizende pop-up tentoonstelling Gezichten van de Grevelingendam in Brusea, Bruinisse. Hierin staat de impact van de dam op natuur, economie, toerisme en samenleving centraal.

