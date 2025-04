Volkstuinvereniging wil hek na branden en diefstal

Het bestuur van volkstuinvereniging Klein Grond Bezit in Dirksland heeft de gemeente gevraagd om een hek. Ook zouden ze de sloot langs het terrein graag breder zien.

Door Linda van der Klooster

“Iedereen kan hier 's nachts zo het terrein op”, legt Peter Jelier van de volkstuinvereniging uit. “Er zijn dit jaar al twee brandstichtingen geweest. Als zo’n schuurtje in brand wordt gestoken, dan ben je alles kwijt. We hebben ook last van diefstal: er worden eieren gestolen, maar ook brandstof, klein gereedschap. Het is waanzin, want ze maken meer kapot dan dat ze aan waarde stelen.”

Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook willen ze een bankje terug dat na vernieling was weggehaald langs het pad tussen de Haveloozeweg en de Philipshoofjesweg. Het bestuur wil ook graag dat de smalle paadjes breder worden.

Blubberbende

“Wij hebben 153 leden die gebruikmaken van deze paadjes om op hun percelen te komen. Maar de bevolking van Dirksland gebruikt deze paadjes ook als voetpad. Met een rollator, kinderwagen of rolstoel zijn de paadjes hartstikke smal. En nu is het droog, maar als het nat wordt, dan wordt het één grote blubberbende.”

Sinds vorig jaar maakt het pad ook deel uit van de Krekenroute, een wandeling van acht kilometer door de polder rond Dirksland. “Die kreken liggen hier al sinds de tijd dat het eiland nog niet eens bedijkt was. Dat zijn eigenlijk oude stroomgeulen van vroeger. En die zijn nu in het erfgoedplan opgenomen. Dus dit pad maakt sinds vorig jaar ook deel uit van de Krekenroute.”

De dorpsraad van Dirksland steunt het voorstel, maar kan het niet betalen uit het jaarlijkse budget voor alle dorpsactiviteiten. Daarom heeft de volkstuinvereniging een verzoek gestuurd aan de gemeente.

“Het is grond van Staatsbosbeheer, dus we moeten ook met Staatsbosbeheer als partij kijken of zij mee willen werken. En dan zou de provincie misschien ook een duit in het zakje kunnen doen om de paadjes breder te krijgen. Het is nu een paadje van Staatsbosbeheer. Ik denk dat niemand van Staatsbosbeheer er een probleem mee heeft om er een fietspad van te maken.”

De vereniging maait vrijwillig het gras langs de paden. “We hebben aangegeven bij de gemeente: als dit een mooi fietspad wordt, dan willen wij als vereniging ook de andere kant maaien, als tegenprestatie.”

Het zou veel verkeer schelen op de weg naar Dirksland. “Het is een gevaarlijke weg, er wordt veel te hard gereden. Als we alle rolstoelen, kinderwagens, wandelaars en fietsers van die weg af kunnen halen, dan zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn.”

De dorpsraad, de gemeente en Staatsbosbeheer – de eigenaar van het pad – zijn nu in overleg of, en op welke manier, aan het verzoek kan worden voldaan. Het bankje komt in ieder geval op korte termijn terug, zo laat boswachter Vera Willemsen van Staatsbosbeheer weten.

