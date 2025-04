Vakantie in eigen land mogelijk fors duurder vanaf 2026

Een vakantie in eigen land dreigt vanaf 2026 voor steeds meer Nederlanders onbetaalbaar te worden. De geplande verhoging van het btw-tarief op vakantieparken en groepsaccommodaties van 9 naar 21 procent zal volgens ondernemers forse gevolgen hebben voor de recreatiesector. Ook de horeca, detailhandel en dagattracties zullen de impact merken.



Volgens Wilbert Moerkerk, voorzitter van Veero – de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen – is de mogelijke btw-verhoging een harde klap voor de sector. "Bij het boeken van een vakantie kijken mensen als eerste naar de prijs van een huis. Als die ineens fors hoger ligt, haken ze af," stelt hij.

Nederlanders wijken uit naar het buitenland

Uit recent onderzoek door Ipsos I&O in opdracht van HISWA-RECRON blijkt dat ruim 60 procent van de Nederlanders overweegt om door de btw-stijging uit te wijken naar het buitenland. Vooral in de grensregio’s heerst grote bezorgdheid. Daar wordt gevreesd voor een flinke terugloop van bezoekers, aangezien de btw-tarieven in België en Duitsland aanzienlijk lager zijn.

Door de stijgende kosten zullen vakantieparken minder kunnen investeren in innovatie, duurzaamheid en natuurinclusieve maatregelen. "Een stijging van 12 procent is wel heel drastisch," zegt Jeroen Buijs van Camping De Grevelingen in Nieuwe-Tonge. Hoewel zijn camping geen huisjes verhuurt en dus niet direct wordt getroffen, voorziet hij grote problemen voor andere parken. “Op het eiland dreigt bovendien een verhoging van de toeristenbelasting. Dat komt er dan ook nog eens bovenop.”

Zorgen bij ondernemers

Ook lokale ondernemers maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen. Vooral in Ouddorp, waar veel vakantieparken gevestigd zijn, vrezen zij een daling van de bestedingen. "Als toeristen meer moeten betalen voor hun vakantiehuis, zullen ze in het dorp minder uitgeven," zegt rijwielhandelaar Ricky Sluijs.

Supermarktondernemer Coen Sperling deelt die zorg. "Eerst worden de vakantieparken geraakt, daarna wij als ondernemers. Ik denk zelfs dat mensen uiteindelijk liever naar België of Duitsland gaan."

Onzekerheid over reikwijdte btw-verhoging

De overheid heeft tot nu toe aangegeven dat de btw-verhoging alleen zal gelden voor de verhuur van vakantiehuizen. Toch is er nog veel onduidelijkheid over andere vormen van overnachting, zoals safaritenten of glampingaccommodaties. Vakantieparken tasten daardoor nog in het duister over wat hen precies te wachten staat.

