Stuk duin in brand op de Brouwersdam

Dat de regen nog lang niet de droogte van de afgelopen periode heeft opgelost liet een bermbrand op de Brouwersdam zien. Langs de N57 brandde donderdag 16 augustus 2018 een flink stuk duin af. De brand werd rond 12:50 uur gemeld bij de meldkamer. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden. Brandweerlieden zijn een paar uur bezig geweest met het onder controle krijgen van de duinbrand. Tweeten Previous Next

