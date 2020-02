Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee die hun pleinen willen vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente stelt € 50.000,- beschikbaar.

Vergroenen

De gemeente hecht veel waarde aan het ‘vergroenen’ van de omgeving. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de leerprestaties en maakt kinderen socialer. Daarnaast biedt het groenblauwe schoolplein met zijn flora, fauna en water de leerkrachten leuke praktische voorbeelden om in hun lesstof te integreren en dat maakt de onderwerpen voor de kinderen tastbaar.

Volgens wethouder Tea Both-Verhoeven hebben duurzame groenblauwe pleinen veel voordelen. “Groen is gezond, dat weten we. Een grijs schoolplein met veel tegels is minder aantrekkelijk dan een groen plein. Voor kinderen biedt groen meer speelplezier, er valt veel te ontdekken in de pauzes.”

Water

Een verhard schoolplein kan als gevolg hebben dat regenwater niet snel de grond in kan zakken. Zeker nu het klimaat verandert en hoosbuien vaker voorkomen, neemt het risico op wateroverlast toe. Daarnaast houden verharde oppervlakken ’s zomers veel warmte vast. Door schoolpleinen te voorzien van meer water en begroeiing, vindt hemelwater sneller een weg naar de bodem en komen pleinen en straten minder snel blank te staan. Daarnaast levert een groen schoolplein een belangrijke bijdrage in het vergroten van de biodiversiteit. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied, van de bacteriën en micro-organismen tot de insecten, knaagdieren, zoogdieren en vogels.

Bewuste keuzes

De gemeente Goeree-Overflakkee wil zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het veranderende klimaat vraagt bewuste keuzes voor de toekomst. Om Goeree-Overflakkee nu en voor toekomstige generaties veilig en aantrekkelijk te houden, moet bij de inrichting van de dorpen en buitengebieden geanticipeerd worden op deze effecten. Het vergroenen van schoolpleinen is hier een goed voorbeeld van.

Subsidie

Om het realiseren van groenblauwe schoolpleinen op ons eiland verder te stimuleren heeft de gemeente de ‘Tijdelijke subsidieregeling groene schoolpleinen Goeree-Overflakkee’ vastgesteld. Tot en met 31 december 2024 kunnen onderwijsinstellingen in het primair en voorgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee een financiële bijdrage aanvragen.