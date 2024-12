Subsidie voor verduurzaming Gereformeerde Kerk Stellendam

Begin 2024 is door een externe partij een verbeterplan opgesteld om de Gereformeerde Kerk te Stellendam en het Forum (bijgebouw) te gaan verduurzamen. De panden beschikten vóór verduurzaming over een Energielabel G. Er worden op dit moment verschillende maatregelen uitgevoerd om te komen tot een Energielabel B, waaronder het renoveren van het dak, het vervangen van enkel glas in de houten kozijnen door HR++ glas, het isoleren van de spouwmuren en de vloer van de begane grond en de vervanging van de verlichtingsarmaturen. De conclusie van het rapport was dat door de vervanging van de verlichtingsarmaturen het benodigd vermogen voor verlichting met ca. 40% zou kunnen worden verlaagd en de CO2 uitstoot met 702 kg per jaar wordt verminderd.

Aangezien het totale verbeterplan wordt uitgevoerd aan een kerkgebouw en bijgebouw en de kosten opgebracht moeten worden door een kleine groep gemeenteleden, is de gemeente op zoek gegaan naar medefinanciers, die bij willen dragen aan de haalbaarheid om het gehele plan te realiseren. De Gereformeerde Kerk wist van het bestaan van het WindfondsGO maar had geen ervaring met het aanvragen van subsidies. Een bezoek aan de website van het WindfondsGO gaf al snel duidelijkheid of het project in aanmerking zou kunnen komen voor een financiële bijdrage. Ook hoe de aanvraag ingediend kon worden werd op de website duidelijk uitgelegd.

De aanvraag werd vóór 15 september 2024 ingediend om door het bestuur van WindfondsGO te kunnen worden beoordeeld in de "Najaarsronde". Al binnen een paar weken ontving de kerk een brief waarin werd aangekondigd dat met het ingediende project op een flinke subsidie van 3000 euro gerekend kon worden. Dat was voor de kerk een heel fijn bericht en een opsteker.

Als anderen ook een idee op willen doen om een subsidie aanvraag in te dienen raadt de Gereformeerde Kerk aan eens een kijkje te nemen op de website www.WindfondsGO.nl. Daar staat een overzicht van alle projecten, die inmiddels zijn uitgevoerd (of nog in uitvoering zijn) en daar zie je ook welke projecten inmiddels hebben geprofiteerd van het WindfondsGO.



Door Internetredactie Omroep Archipel