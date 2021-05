Subsidie voor watervriendelijke acties

Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we minder last van ernstige wateroverlast en extreme droogte. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar (2021) subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en rioleringen minder belast worden. Denk aan meer groen en minder tegels, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Deze veranderen jouw omgeving in een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water.

Samen grotere resultaten

Heemraad Anne Mollema (waterschap Hollandse Delta): "Om onze omgeving zo snel mogelijk klimaatbestendig te maken, moeten we samenwerken. Inwoners, scholen en verenigingen kunnen helpen bij schoon en voldoende water in onze omgeving: niet teveel en niet te weinig. Rond huis, school of buurtcentrum kan één maatregel al veel effect hebben. Denk aan een groener schoolplein of grind in plaats van tegels. Dit is niet alleen watervriendelijk, maar maakt je omgeving ook aantrekkelijker. Ik raad vooral aan om samen met buren of vrienden plannen te maken. Je kunt als wijk veel impact hebben als iedereen een groen dak of regenton neemt."

Subsidie

Subsidie is mogelijk voor maatregelen vanaf 250 euro en bedraagt 20% van de kosten. Aanvragen lopen via www.wshd.nl/subsidie. In 2020 hebben 240 inwoners subsidie gekregen voor een watervriendelijk initiatief. Waterschap Hollandse Delta kreeg vooral aanvragen voor een regenton of een groen dak dat regenwater opvangt. Dit jaar kun je ook subsidie aanvragen voor het aanleggen van een moestuin in jouw buurt of het aanpassen van het schoolplein. Dus niet alleen inwoners maar ook verenigingen en scholen kunnen subsidie aanvragen.