Subsidieaanvraag gemeente voor winkelgebied Middelharnis

De gemeente Goeree-Overflakkee en BIZ Middelharnis Centrum vragen subsidie aan bij de overheid om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. Dat heeft het College van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten. De Impulsaanvraag Winkelgebieden van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, helpt bij het verbeteren van de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het winkelgebied.

De subsidie moet voor 1 juli dit jaar zijn aangevraagd. Het is nog niet zeker of die ook wordt toegekend. Ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren worden uitgenodigd voor een brainstormsessie over de toekomstrichting van het centrum, onder leiding van adviesbureau Sweco. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze bijeenkomst wordt een verdiepingsslag opgesteld, met plannen om het winkelgebied aantrekkelijker te maken en leegstand tegen te gaan. Die verdiepingsslag wordt gebruikt bij het aanvragen van de subsidie.



Door Internetredactie Omroep Archipel