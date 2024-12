Supermarkt tijdelijk dicht om muizenplaag

Coop Van Luijk heeft de deuren tijdelijk gesloten om een muizenplaag te bestrijden. Dat staat sinds dinsdag 4 december 2024 te lezen op een brief op de ingang van de supermarkt in Dirksland.

De supermarkt is vrijwillig dichtgegaan. ‘Ondanks de intensieve samenwerking met onze ongediertebestrijder is het niet gelukt een hardnekkige muizenplaag te bestrijden in onze winkel', schrijft de supermarkt. ‘Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen is de winkel tijdelijk gesloten.' Tijdens de sluiting gaan alle producten de winkel uit en zorgt een gespecialiseerde ongediertebestrijder dat de winkel weer vrij van muizen wordt.

Muizen komen af op plaatsen met voedsel en nestelplaatsen. Dat maakt supermarkten en horecagelegenheden extra kwetsbaar. Muizen vormen een risico voor de gezondheid, omdat ze bacteriën, virussen en parasieten bij zich dragen. Door hun uitwerpselen, urine en speeksel kunnen ze ziekten en bacteriën verspreiden, waaronder voedselvergiftiging en salmonella.

Muizen kunnen ook schade veroorzaken, door bijvoorbeeld aan elektrische leidingen of verpakkingen te knagen. Voor het bestrijden van plaagdieren zijn er wettelijke regels. Daarbij ligt de nadruk steeds meer op voorkomen in plaats van bestrijden. Naast zorgen voor goede hygiëne kan een bedrijf ook alle mogelijke ingangen voor de knaagdieren afsluiten. Ook samenwerken met andere bedrijven en instanties in de omgeving is belangrijk.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert inspecties uit op voedselveiligheid en plaagdieren. Heel soms moet een bedrijf verplicht met spoed dicht vanwege ernstige overlast van plaagdieren. Dat gebeurt de laatste jaren vaker. In 2023 sloot de NVWA om die reden 34 winkels en horecagelegenheden en in de eerste vijf maanden van 2024 waren dit er al 35. Bij Coop Van Luijk is dit niet aan de orde. De supermarkt heeft zelf besloten tijdelijk dicht te gaan, om te voorkomen dat het probleem uit de hand loopt.

De NVWA geeft op de website tips om plaagdieren te voorkomen en bestrijden. Bij horeca- en levensmiddelenbedrijven gaat het vooral om muizen. Andere plaagdieren zijn bijvoorbeeld ratten, kakkerlakken, vliegen, duiven, kaasmijt, motmuggen en meelkevers.

Voorkomen

Sinds 2023 is de Integrated Pest Management (IPM) methode, of geïntegreerde plaagdierbeheersing, verplicht bij het tegengaan van overlast. Bij IPM ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. Het is dan ook een doorgaand proces, waarbij een bedrijf continu let op het voorkomen van problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren. Zo wordt een gebouw onaantrekkelijk voor plaagdieren om zich er te vestigen.

Bij de wettelijk verplichte IPM methode start bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen, zoals klapvallen, maar als die niet voldoende werken dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan. Die mogen echter alleen gebruikt worden door professionele plaagdierbestrijders. De Coop in Dirksland heeft voor de bestijding besloten Rentokil in te schakelen.



Door Internetredactie Omroep Archipel