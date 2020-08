Surfer overleden op Grevelingenmeer

Op het Grevelingenmeer, aan de kant van Zeeland in de buurt van Scharendijke, is dinsdag 25 augustus 2020 een surfer overleden. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Omstreeks 17:00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De Ouddorpse Reddingsbrigade is het water op gegaan en vond een surfplank. Even later werd het slachtoffer aangetroffen.

Zaterdag 22 augustus 2020 overleed ook al een persoon bij de Grevelingen. Eerst werd gedacht dat dit ook om een surfer ging maar dat was niet het geval. De persoon werd gereanimeerd maar deze hulp mocht uiteindelijk niet baten.