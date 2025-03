Taakstraf voor moeder die haar vijf kinderen sloeg

De rechtbank heeft een 44-jarige vrouw uit Middelharnis een taakstraf opgelegd voor het slaan van haar vijf kinderen. Zij krijgt 120 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De straf is lager dan het Openbaar Ministerie heeft geëist omdat de rechter in meerdere gevallen geen bewijs ziet. De mishandelingen vonden plaats tussen 2013 en 2019. In februari 2019 zijn de vijf kinderen uit huis geplaatst omdat de kinderrechter vaststelde dat sprake was van een chaotische thuissituatie met spanningen tussen de ouders en ondervoeding van het jongste kind. De kinderen hebben vervolgens aan hulpverleners verteld dat zij jarenlang zijn mishandeld.

Door Rijnmond

Kinderen moesten voortdurend op de foto

In hun verhalen gaat het over slaan, schoppen en uitschelden. In de woning in Middelharnis was een enorme troep ontstaan door de verzamelwoede van de moeder, Hendrika van G. De rechter zegt daarover: “De verdachte vertoonde grillig en dwangmatig gedrag, waarbij zij op grote schaal spullen verzamelde en de kinderen voortdurend op de foto moesten, waarover vaak ook weer ruzie ontstond.”

Alle kinderen hebben verteld over het slaan door hun moeder, wat door haar ook enigszins is bekend. De rechter ziet daar genoeg bewijs voor: er was sprake van een patroon. Anders is dat met het schoppen, het dichtknijpen van de keel van een van de dochters, het uitschelden en het bewust ondervoeden van de jongste dochter. Volgens de rechter ontbreekt daar het specifieke bewijs voor: waar, wanneer en hoe. Hendrika van G. heeft dit ook allemaal ontkend.

De rechtbank ziet ook verzachtende omstandigheden voor de moeder: “Tegelijkertijd heeft de rechtbank oog voor de complexe gezinssituatie, waarbij de verdachte er grotendeels alleen voorstond, er (financiële) problemen waren en zij ook kampte met psychische klachten. Alles tezamen heeft dit het leven van de verdachte gedurende vele jaren heel moeilijk gemaakt.” De Rotterdamse rechter komt daarom uit op een beduidend lagere straf dan het OM had geëist: dat had gevraagd om een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en verplichte behandeling.

Moeder respecteert grenzen kinderen nu

De rechter stelt vast dat behandeling niet nodig is omdat het inmiddels veel beter met de vrouw gaat, ook na eerdere begeleiding en behandeling. “De verdachte is in een stabielere situatie komen te verkeren en zij is in staat de grenzen die de kinderen aangeven in de contacten met hun moeder te respecteren.” Ook de reclassering had geadviseerd geen verdere behandeling op te leggen.

Twee kinderen hebben schadevergoedingen ingediend vanwege psychische klachten. De rechter stelt vast dat die klachten er zijn, maar vindt het lastig die alleen aan de verdachte te koppelen: “Het is niet los te zien van de bredere problemen binnen het gezin."

