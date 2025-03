Taallessen GOwerkt voor droombaan in de toekomst

Ontwikkelbedrijf GOwerkt is begonnen met speciale taallessen voor nieuwe Nederlanders. Deze lessen zijn volledig gericht op werk. De pilot voor nieuwe Nederlanders is onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, waar gemeente Goeree-Overflakkee onderdeel van is.

"Veel nieuwe Nederlanders lopen, als ze hier net een woning hebben gekregen, te ver achter op de taalvaardigheid om gelijk bij een werkgever aan de slag te kunnen", vertelt Mariska Lokker. Zij is kwaliteitsmedewerker ontwikkelen bij GOwerkt. Nieuwe Nederlanders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben voor minimaal vijf jaar. "Ze zijn al wel bezig met inburgeren en dus ook met de Nederlandse taal. Maar die taallessen zijn niet vakgericht. Daarmee bedoelen we lessen die gericht zijn op de vaktaal die nodig is bij het werk. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van gereedschappen. En dat is wel wat ze nodig hebben op de werkvloer. We willen de nieuwe Nederlanders klaarstomen om aan het werk te kunnen." GOwerkt is daarom een samenwerking aangegaan met opleidingscentrum BWorkz.

De praktijkopleider voor de inburgeraars is Victoria Sinchuk. Zij begeleidt de cursisten en weet als geen ander hoe belangrijk het is om de taal onder de knie te krijgen. Maar ze weet ook hoe moeilijk het is. Victoria kwam 25 jaar geleden vanuit Oekraïne voor de liefde naar Nederland. "Het was een uitdaging maar wel leuk", zegt ze over haar inburgering. "De uitdrukkingen zijn zo leuk, maar daar ligt ook de grootste uitdaging. 'Een frisse neus halen' bijvoorbeeld, of 'op die fiets'. Ik had in het begin geen idee wat mensen bedoelden als ze dat zeiden."

Taallessen

Op dit moment zijn er vijf groepen met 60 cursisten. Drie groepen volgen de zelfredzaamheidsroute. Dat houdt in dat ze naast hun inburgering ook nog twee dagdelen taallessen volgen binnen GOwerkt. Daarbij moeten ze 800 participatie-uren voltooien. Dat houdt in dat ze mee moeten lopen op de werkvloer, onder begeleiding van GOwerkt. Dat kan bij een bedrijf, als vrijwilligerswerk of in een leerlijn binnen GOwerkt.

Daarnaast zijn er ook twee B-groepen. Dat is de gemiddelde taalroute en met het B1-niveau het hoogste niveau binnen de inburgering. B1 is overigens ook het niveau waar de gemiddelde Nederlander op zit qua taal. Deze groepen krijgen één dagdeel per week extra taalles binnen GOwerkt. Deze B-groepen hoeven niet de participatie-uren te volbrengen, omdat er met hun taalniveau verwacht wordt dat ze makkelijker doorstromen naar de werkvloer.

Meer dan taal

De taallessen gaan overigens verder dan alleen het aanleren van de Nederlandse taal. Bij de opleiding hoort ook het aanleren van de Nederlandse werkmentaliteit. "Hier in Nederland is 9:00 uur beginnen ook echt 9:00 uur beginnen", laat Mariska weten. "En dat is niet in elke cultuur de norm. We leren onze cursisten dus dat het heel belangrijk is dat ze op tijd aanwezig zijn. Maar we leren ze ook de regels rondom het ziekmelden en het aanvragen van vakantie."

Victoria vult aan: "We leren hen dat een droombaan de toekomst is. Eerst beginnen we met de broodbaan. Dat is een baan die ervoor zorgt dat er brood op de plank komt en dat we onszelf kunnen onderhouden. De broodbaan zorgt ervoor dat we zelfstandig worden. De droombaan is een doel om naartoe te werken. Het belangrijkste is om zelfstandig te worden en daar heb je de Nederlandse taal en –mentaliteit voor nodig."

Motivatie

"Doordat de taallessen plaatsvinden in een werkomgeving, geeft dat de cursisten extra motivatie om aan de slag te gaan met de taal. Deze mensen willen ook werken, zeker als ze anderen om hen heen ook zien werken. En alles wat met werken te maken heeft, wordt hier geboden. Alles wat ze nodig hebben om te integreren kunnen ze vinden binnen GOwerkt. Het succes naar zelfstandigheid begint bij GOwerkt. En de mensen die bij GOwerkt werken, doen dat vanuit hun hart en met heel veel passie. Dat merk je aan alles en dat is een enorme motivatie voor de cursisten", aldus Victoria.

De pilot loopt nog tot en met mei 2025 en de eerste resultaten zijn positief. GOwerkt werkt bij deze pilot samen met Voorne-Putten Werkt.

GOwerkt

GOwerkt, het ontwikkelbedrijf van Goeree-Overflakkee, helpt mensen in hun ontwikkeling naar werk. En bij het vinden van een geschikte werkplek. Door te werken, leer je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. GOwerkt voor jou. GOwerkt ook voor ondernemers. Er zijn mooie kansen voor samenwerking. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/GOwerkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel