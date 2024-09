Taalproject sprekend erfgoed in Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Het project Sprekend Erfgoed van Erfgoedhuis Zuid-Holland, waarbij volwassen taalleerders les krijgen in musea, is met succes afgerond en krijgt een vervolg. Musea, taaldocenten en cursisten zijn enthousiast: "Juf, ik ben volgende week niet bij de les want ik ga weer naar het museum."

In 2023 en 2024 organiseerde Erfgoedhuis Zuid-Holland taallessen in twintig Zuid-Hollandse musea, waaronder het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Zo'n 300 inburgeraars en laaggeletterden namen deel aan het project. De taallessen, die onderdeel waren van de reguliere lessen, werden samen vormgegeven door taalopleiders en museumeducatoren. Zij hadden de vrijheid om de inhoud, frequentie en duur te bepalen, waardoor de lessen goed aansloten op de behoeften van de deelnemers.

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee ontving de taalleerders gastvrij en er werden bijzondere gesprekken gevoerd over gevoel, familie en de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en andere landen.

Drempels verlagen

Hoewel er veel te zien is in musea, is een bezoek voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn of moeite hebben met lezen en schrijven. Musea zijn echter plekken waar verhalen verteld worden en culturele uitwisseling mogelijk is. Sprekend Erfgoed verlaagt de drempels voor een museumbezoek en stimuleert deze uitwisseling. Musea en erfgoedlocaties lenen zich uitstekend voor taalonderwijs, met een overvloed aan taal op verschillende niveaus, zoals op informatiebordjes en in zaalteksten. De aanwezige visuele elementen dragen bij aan het leerproces.

Enthousiaste deelnemers

De deelnemers aan Sprekend Erfgoed waren enthousiast. Een van de cursisten verklaarde na afloop: "Juf, ik ben volgende week niet bij de les want ik ga weer naar het museum." Hoewel het project nu is afgerond, gaan de taallessen door in verschillende musea. In de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Goeree-Overflakkee worden de museumlessen opgenomen in het vaste programma van taalschool NLtraining.

Ook enthousiast? Bezoek het Streekmuseum Goeree-Overflakkee van dinsdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 16:30 uur. Toegangsprijs €7,50 en met de Eilandpas slechts €5,-.



Door Internetredactie Omroep Archipel