Taart voor schrikkelbaby's

Kraamzorg de Eilanden organiseert een actie voor cliënten die bevallen op 29 februari. Wordt iemand geboren op zo'n schrikkeldag, dan is die officieel maar eens in de vier jaar jarig. Het is uitzonderlijk om 29 februari als geboortedatum te hebben. Zo zijn er in Nederland rond de 9.700 Nederlanders jarig op die dag. Terwijl er op een gemiddelde dag zo'n 41.000 Nederlanders hun verjaardag vieren.

Kraamzorgorganisaties maken natuurlijk dagelijks vele geboortes mee, maar schrikkelbaby's blijven extra bijzonder. Daarom ontvangen alle cliënten van Kraamzorg de Eilanden die bevallen van een schrikkelbaby dit jaar een speciale kraamtaart van Kraamzorg de Eilanden. Voorwaarde is wel dat ze in de regio's Voorne-Putten of Goeree-Overflakkee wonen.



Door Internetredactie Omroep Archipel