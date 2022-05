Talent gezocht voor het Havenconcert Open Podium

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022 vindt in Goedereede het Havenconcert Weekend plaats. Tijdens dit weekend worden er door de Stichting Havenconcert Goedereede diverse evenementen georganiseerd. Nieuw dit jaar is op vrijdag het Havenconcert Open Podium.

“Het is eigenlijk een experiment,” legt Anne Bezuijen van de organisatie uit. “Voor het Havenconcert wordt er altijd een speciaal ponton neergelegd in de Goereese Haven. Op vrijdagmorgen vindt daar het Havenconcert Junior plaats en op zaterdagavond het Havenconcert. Het ponton werd op vrijdag, eind van de middag en ’s avonds, eigenlijk niet gebruikt. Dat vonden we toch een beetje zonde. Het is tenslotte een geweldige locatie om te kunnen optreden, zo op het water in de haven met al die karakteristieke panden rond Markt. Bovendien is er zoveel talent op Goeree-Overflakkee. Waarom zou je mensen niet de kans geven om op zo’n prachtig podium te kunnen staan? Zo is dus het idee geboren van het Havenconcert Open Podium.”

Het Havenconcert Open Podium staat dus open voor alles en iedereen. Anne vervolgt: “Als we zeggen iedereen, dan bedoelen we ook iedereen. Van jong tot oud, geen genre uitgezonderd. Bedenk het maar! Speel je in een geweldige schoolband? Zing je al jaren de sterren van de hemel onder de douche en wil je nu een keer publiek? Ben je een amateur operazanger of speel je geweldig blokfluit en wil je graag laten zien wat je kunt? Dan biedt het Havenconcert Open Podium daarvoor de mogelijkheid. Iedereen, die zin heeft om op te treden, wordt uitgenodigd zich aan te melden. Ik zou zeggen, wacht niet en geef je meteen op. De reacties van de mensen met wie we dit plan deelden, waren heel erg enthousiast. We kunnen ons dus zomaar voorstellen dat het storm loopt!” Uit alle aanmeldingen wordt door de organisatie een selectie gemaakt om het publiek een leuk gevarieerd programma te kunnen bieden.

Aanmelden kan t/m woensdag 1 juni 2022 via het formulier op de website: www.havenconcert.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld hoe laat het Havenconcert Open Podium zal beginnen op 1 juli.