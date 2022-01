Te koop: voormalig gemeentehuis Dirksland

Na de fusie van gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oude-Tonge was een aantal gemeentehuizen voor de gemeente overbodig, waaronder het gemeentehuis aan de Voorstraat in Dirksland. Tot afgelopen zomer huurde Curamare het pand. Het is nu te koop.

Hoe ziet er pand eruit?

Het kantoorpand bestaat uit de Voorstraat 15, 17-19 en 21. Waarvan nummer 15 is gebouwd in 1835. Dat is sinds 1973 een rijksmonument. De drie panden zijn onderling geheel met elkaar verbonden. Het pand wordt geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of andere gebruiksrechten, opgeleverd.

De bruto-vloeroppervlakte van de begane grond is ongeveer 560 vierkante meter. De eerste verdieping bestaat uit ongeveer 469 vierkante meter. De tweede verdieping is ook ongeveer 469 vierkante meter groot. De totale inhoud van het gebouw bedraagt ongeveer 4.105 kubieke meter.

De panden zijn kadastraal bekend als ‘gemeente Dirksland, sectie B nummer 3484, groot 776 m2 en sectie B nummer 268, groot 178 m2’.

Hoe ziet de omgeving eruit?

Het pand is gelegen in het centrum van Dirksland. Ongeveer twee kilometer van de provinciale weg N215. Langs het perceel is beperkte parkeerruimte, op het perceel zelf niet. Achter het pand is een openbare parkeerplaats. De bereikbaarheid is goed.

Wat kan ik met het pand?

Het pand geeft diverse mogelijkheden van bestemming. Bekijk het bestemmingsplan voor een toelichting en meer over de mogelijkheden van het perceel. Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op plannaam ‘Dorpsgebied Dirksland 2011’.

Interesse?

De verkoop gebeurt via een openbare inschrijving. Dat betekent dat iedereen een bod mag uitbrengen. Ze accepteren alleen biedingen van € 500.000,- en hoger. Bij de bieding zit ook een toekomstige invulling. Ze beoordelen het voorstel op prijs, duurzaamheid, erfgoedkompas (behoud van de cultuur-historische waarden) en de uitstraling van de voorkant van het gebouw. Breng uiterlijk 20 april 2022 uw bod uit.

Wilt u een meer informatie, bezichtigen of een bod uitbrengen? Neem dan contact op met Arie de Jong, beleidsadviseur Vastgoed, via a.dejong@goeree-overflakkee.nl of telefoonnummer 14 0187.