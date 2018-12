Tea Both wethouder en Liesbeth Keijzer raadslid gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018 benoemde de gemeenteraad unaniem Tea Both-Verhoeven als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Both (CDA) volgt daarmee Arend-Jan van der Vlugt op, die in oktober 2018 zijn vertrek aankondigde.

De huidige portefeuilleverdeling blijft ongewijzigd, de nieuwe wethouder neemt de vrijgekomen taken over. Tea Both beheert de portefeuilles innovatie, duurzaamheid en energiebeleid, economische zaken, arbeidsmarkt, landbouw en visserij, gebiedsmarketing, beheer buitenruimte en Zuidwestelijke Delta. Ze is bovendien kernwethouder van Goedereede, Havenhoofd, Dirksland en Langstraat.

Tea Both was werkzaam bij CuraMare als locatiemanager van zorgcentrum Geldershof in Dirksland. Met haar man woont zij in Dirksland. Bij de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee in 2013, werd Tea gemeenteraadslid voor het CDA en na de verkiezingen in maart 2018 werd zij ook fractievoorzitter.

Opvolging in de gemeenteraad

Na de installatie van wethouder Both, werd het nieuwe raadslid geïnstalleerd. De vrijgekomen plaats in de gemeenteraad wordt ingevuld door Liesbeth Keijzer-Westhoeve. De gemeenteraad besloot unaniem haar toe te laten tot de gemeenteraad. Liesbeth was al CDA-raadslid van maart 2006 tot oktober 2011 in de voormalige gemeente Goedereede. Ze woont met haar man en twee kinderen in Stellendam. Als docent is zij voor de vakken economie en bedrijfseconomie verbonden aan de CSG Prins Maurits in Middelharnis. Raadslid Daniël Huising wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij startte in maart van dit jaar als gemeenteraadslid. De fractie telt in totaal vier raadsleden.